Animais são capazes de acompanhar compassos de uma música, diz estudo

Animais dançando não fazem apenas sensação em vídeos que se tornam virais. Eles também são objeto de pesquisas científicas sérias. Na conferência anual da Associação Americana para o Avanço da Ciência em Chicago, no fim de semana, um painel discutiu a capacidade de alguns animais de marcar os compassos de uma música.

A sessão, intitulada “Treinamento Rítmico de Animais não humanos: uma trajetória evolucionária da percepção de tempo”, contou com especialistas em psicologia, neurociência, neurobiologia, linguagem e inteligência. De acordo com uma sinopse da sessão, com novos estudos “que prometem uma compreensão cada vez maior da trajetória evolucionária da percepção e cognição da dinâmica temporal, agora finalmente temos oportunidade de entender o que está por trás de todos esses vídeos de pássaros dançando”.

O senso de ritmo ajuda os animais a distinguir sons de diferentes fontes e sincronizar seus movimentos, melhorando a percepção graças aos períodos de relativo silêncio.

Segundo Aniruddh Patel, membro do painel e neurocientista cognitivo na Universidade Tufts, nos humanos o ritmo musical ativa uma ampla rede de regiões auditivas e de planificação motora do cérebro. Sabemos que estruturas como os gânglios da base são importantes para o senso de ritmo, e áreas do córtex parietal ajudam a coordenar diferentes regiões do cérebro. Atividades cerebrais similares foram observadas em outros animais.

Os pesquisadores agora demonstram especificamente a capacidade das cacatuas, dos bonobos, dos leões marinhos e outros aninais não só de sentir o ritmo da música e acompanhá-la, mas adaptar seus movimentos quando há uma mudança de compasso. Peter Cook, bolsista pós-doutorado na Emory University, que observou detidamente o leão marinho Ronan dançando, escreve que “os mecanismos neurais que sustentam a manutenção do ritmo flexível podem estar muito mais amplamente distribuído pelo reino animal do que se acreditava anteriormente”.

Estudos com o leão marinho são particularmente interessantes. Durante anos os cientistas achavam que o “treinamento rítmico” dos animais (a capacidade de sincronização com uma batida externa) estava necessariamente associado com a capacidade vocal de imitar sons. Os leões marinhos são bastante limitados em termos de sons que conseguem produzir, o que “era um problema de fato para a teoria com base n a qual a imitação vocal seria uma precondição necessária para o treinamento rítmico”, disse Peter Cook.