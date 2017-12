Animais recebem bênção no Dia de São Francisco de Assis

SÃO PAULO - O Dia de São Francisco de Assis, considerado o protetor dos animais, começou com movimentação intensa na Paróquia de São Francisco, na Vila Clementino, zona sul de São Paulo. Os fiéis cumpriram a tradição da data de levar os animais de estimação para acompanhar as missas e receber bênçãos. No ano passado a igreja recebeu mais de 6 mil religiosos acompanhados de bichinhos. A estimativa para este ano é de que o número aumente.

A programação prevê 10 missas ao longo desta quinta-feira. As cerimônias tiveram início às 7h e a última celebração está prevista para as 20h. A partir das 12h, começa a Missa Ecológica, momento em que é feita a bênção especial para os animais de estimação. Dois frades fazem a homenagem aos animais e plantas individualmente.

De acordo com o Frei Luiz Henrique Ferreira Aranha, bichos de todos os tipos já passaram pela igreja. "Cachorros, hamsters, cobras, aranhas. O pessoal pode trazer até plantas", conta o religioso.

Ele explica que São Francisco de Assis ficou marcado por uma vida de intenso louvor pela criação de Deus e por ter pregado a comunhão entre o homem e as criaturas da natureza.

"A ecologia é um assunto muito comentado nos dias atuais e a herança de São Francisco é que nós não devemos preservar a natureza para que ela seja consumida, mas que todos os seres vivos fazem parte de uma rede que é a existência", explica o Frei Aquino.

Em paralelo às celebrações religiosas, a Igreja de São Francisco recebe nesta quinta uma feira de adoção de animais, em parceria com uma entidade, que oferecerá cerca de dez cães.