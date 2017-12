Animais de zoológico ganham brinquedos no Dia das Bruxas

Os animais do zoológico de San Diego, no Estado americano da Califórnia, ganharam brinquedos e presentes especiais no Dia das Bruxas, o Halloween, tradicional celebração em países de língua inglesa.

Os presentes foram dados na terça-feira, um dia antes do Halloween. Os filhotes de jaguar ganharam "picolés de sangue", feitos a base de carne crua. Os condores acharam carne de rato escondida em caveiras. Já os ursos polares preferiram jogar todos os brinquedos na piscina.

