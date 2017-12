Analista do Ministério do Planejamento é nomeado novo presidente do Ibama

BRASÍLIA - O novo presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) é Abelardo Bayma Azevedo. A nomeação do analista de Planejamento e Orçamento do Ministério do Planejamento foi publicada nesta terça-feira, 27, no Diário Oficial da União.

A mesma portaria traz também as nomeações do diretor de Planejamento, Administração e Logística, Edmundo Soares do Nascimento Filho; do diretor de Qualidade Ambiental, Fernando da Costa Marques; e do diretor de Uso Sustentável da Biodiversidade e Florestas, Américo Ribeiro Tunes.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Desde o começo de abril, Abelardo respondia como presidente substituto do Ibama, onde trabalha desde 2007. Com mestrado em Economia Pública, iniciou sua carreira pública em 1973 e em 1975 entrou para o Instituto de Planejamento Econômico e Social (Ipea), quando passou a atuar na formulação de políticas públicas.

Assim como a nomeação de Abelardo, a dos demais dirigentes seguiu uma solução interna. Nascimento Filho ocupava antes o cargo de coordenador de Administração, Marques era superintendente do Rio Grande do Sul e Américo, superintendente de Santa Catarina.