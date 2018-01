ANÁLISE-Guinada na geopolítica mundial afeta negociações da Rio+20

Novas divisões entre velhos aliados estão se somando às disputas antigas sobre finança e responsabilidade, enquanto as conversações preparatórias em Nova York na semana passada não conseguiram chegar a um consenso, levando a ONU a acrescentar uma rodada adicional de negociações ainda este mês.

A cúpula Rio+20 no Brasil, de 20 a 22 de junho, deve atrair mais de 50 mil participantes de governos, empresas e grupos ambientalistas e de lobistas.

O evento tentará produzir metas de desenvolvimento sustentável na esfera das aspirações (e não mandatórias) para sete temas básicos -incluindo segurança alimentar, água e energia-, mas não buscará repetir o resultado da Cúpula da Terra no Rio, há 20 anos, que produziu o Protocolo de Kyoto para a limitação das emissões de gás-estufa e um tratado sobre biodiversidade.

Uma razão para a mudança de objetivos é a guinada na geopolítica global ocorrida na esteira da força crescente de países como Brasil, África do Sul, Índia e China - classificados como países em "desenvolvimento", apesar do rápido crescimento, enquanto nações "desenvolvidas" como as da Europa, os EUA e o Japão enfrentam dificuldades com um crescimento mais lento.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"O mundo de 1992 não é o mesmo de 2012. Cada país agora terá de assumir a responsabilidade por garantir a sustentabilidade", disse à Reuters o comissário europeu para o Ambiente, Janez Potocnik.

"As negociações...estão preocupantes no atual estágio. O ritmo é relativamente lento e há uma certa falta de foco."

A guinada na geopolítica fortaleceu alguns países em desenvolvimento e mudou a forma como os países abordam determinadas questões, disse Samantha Smith, líder de iniciativas sobre o clima global e energia para o grupo ambiental WWF.

Criaram-se novas alianças entre os países e divisões recentes foram abertas, prejudicando o avanço em várias questões, especialmente no financiamento das metas de desenvolvimento.

"O que está acontecendo nas negociações reflete o que ocorre na geopolítica em geral", afirmou Smith.

Em um sinal do desafio enfrentado pelas autoridades governamentais, a ONU acrescentou cinco dias a mais de negociações em Nova York, entre 29 de maio a 2 de junho, a fim de salvar um texto em negociação que teve o tamanho multiplicado, mas foi diluído, depois do fracasso da rodada de negociações da semana passada.

NOVA FORÇA

Embora as rixas tradicionais entre os países ricos e pobres persistam em questões como finanças, grupos estabelecidos de aliados estão se ramificando ou se separando como um reflexo de seu status de economia emergente.

O chamado G77 +China de países em desenvolvimento começou a se dividir em grupos ou em países individuais. O grupo que inclui Brasil, África do Sul, Índia e China (Basic) tem ganhado força e preparou um texto paralelo de negociação para ser circulado no mês que vem, afirmaram fontes.

A questão da arrecadação de fundos é um obstáculo importante, ecoando desacordos antigos em diferentes negociações da ONU para um pacto para a redução das emissões globais.

Nessa arena, os países industrializados são acusados há muito tempo de não arrecadar dinheiro rápido o bastante para ajudar os países mais vulneráveis a se adaptar à mudança climática, e um fundo destinado a ajudar a captar 100 bilhões de dólares por ano para assistência ainda está sem nada.

Países tradicionalmente mais ricos, como os da União Europeia, os EUA e o Japão, têm enfrentado tempos econômicos mais duros. Muitos países têm imposto medidas de austeridade aos seus cidadãos e cortado os gastos de forma drástica.

Alguns países em desenvolvimento estão preocupados de que a crise econômica forneça uma desculpa para as nações mais ricas se desvencilharem de antigos compromissos financeiros e evitem novos.

"Esperamos que a crise financeira, que atingiu tanto o mundo desenvolvido como o em desenvolvimento, não nos leve a termos uma visão estreita com relação ao resultado do Rio", disse Marlene Moses, presidente do bloco de negociação da Aliança dos Pequenos Estados Insulares.