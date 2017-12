Americanos creem cada vez menos no aquecimento global

Os americanos acreditam cada vez menos que o aquecimento global seja um problema grave e que existam provas concretas que o fenômeno está ocorrendo, revelou nesta sexta-feira uma pesquisa. A pesquisa mostra que apenas 35% consideram que o aquecimento global e a mudança climática é um problema sério, 9 pontos percentuais a menos que em abril do ano passado.

Realizada pelo Centro Pew de Pesquisas, a pesquisa indicou também que para grande parte dos americanos o tema da mudança climática não deveria ser uma prioridade para o governo, mesmo quando a maioria não se opõe a que se apliquem normas às emissões de gases poluentes.

Já 57% acreditam que existem provas sólidas que a temperatura do planeta aumentou nas últimas décadas. Na mesma enquete do ano passado, 71% dos consultados assinalou que estavam convencido que o fenômeno estaria ocorrendo.

A enquete revelou que 36% manifestaram acreditar que o aumento das temperaturas seja resultado da atividade humana, 9 pontos a menos que no ano passado.

No entanto, apesar do ceticismo que revela a enquete, o Centro Pew indicou que 50% estariam de acordo que se aplicasse uma política para limitar as emissões poluentes, enquanto 39% estariam contra uma medida desse tipo.

A pesquisa ouviu 1.500 americanos adultos entre 30 de setembro e o 4 de outubro desse ano.