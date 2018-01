Ambientalistas tentam salvar tribos de pastores de renas

A organização Survival International (www.survivalinternational.org) organizou uma campanha para destacar as dificuldades de tribos de pastores na região do Ártico. Estas tribos lidam com as renas, animais que geralmente associados ao trenó do Papai Noel mas que, na verdade, podem se sair bem melhor do que os outros no trabalho devido a sua energia e eficiência.

As renas geralmente são vistas em grandes imigrações para o Ártico e, os rebanhos da América do Norte, por exemplo, podem viajar mais de 5 mil quilômetros.

"Para muitas pessoas em todo o mundo, renas são sinônimo da temporada de festas. Poucos sabem, talvez, que para várias tribos do norte, este animal é essencial para a sobrevivência e história humana", afirmou o diretor da Survival International, Stephen Corry. "É uma grande tragédia que a crescente indústria extrativista está causando um dano tão pesado para as renas e seus pastores", acrescentou Corry.

A Survival International sugere que "rotas de imigração estão sendo interrompidas e pastos importantes, destruídos" devido à corrida de companhias de petróleo, gás e mineradoras para explorar o Ártico.

