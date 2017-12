Ambientalista joga líquido verde em secretário britânico Uma manifestante contrária à expansão do aeroporto de Heathrow jogou um líquido verde no rosto do secretário de Negócios da Grã- Bretanha, Peter Mandelson, nesta sexta-feira, quando ele chegava a uma reunião no centro de Londres. Imagens de TV mostraram uma mulher aproximando-se do secretário pouco depois de ele ter deixado seu carro e jogando um copo contendo um líquido verde em seu rosto. A manifestante, Leila Deen, do grupo ambientalista Plane Stupid, disse depois à rede Sky TV que protestava contra as políticas hipócritas do governo para as mudanças climáticas. Mandelson comparecia a uma conferência destinada a promover o desenvolvimento de indústrias com baixa emissão de gás carbônico. Ele falou a jornalistas do lado de fora do evento sobre o incidente, depois de ter se limpado. "Eu não sei bem o que ela queria, porque ela estava tão ocupada jogando o que parecia ser uma sopa verde no meu rosto que se esqueceu de me dizer a razão do protesto", disse Mandelson. "Mas como vocês podem ver não era tinta e eu escapei ileso", acrescentou. O governo aprovou em janeiro planos para a expansão do aeroporto de Heathrow, com a construção de uma terceira pista e outro terminal, o que enfureceu ambientalistas. (Reportagem de Stefano Ambrogi)