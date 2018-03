Amazônia perdeu área de 75 Km² em novembro, diz ONG

A Amazônia brasileira perdeu durante novembro uma área de 75 quilômetros quadrados, que foram depredados pela ação do homem, informou hoje a organização Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon).

Em relação ao mesmo mês do ano passado, o dado mostra que o desmatamento aumentou 21%, aponta o estudo. Segundo cálculos da instituição, baseados nas medições de satélites oficiais entre agosto e novembro deste ano, período em que, tradicionalmente, o desmatamento aumenta, a área de floresta perdida chegou a 757 quilômetros quadrados.

O Imazon acrescentou que esse número representa um aumento de 29% em relação ao mesmo período do ano passado. A redução do ritmo de desflorestamento na Amazônia é uma das prioridades do Governo e foi apresentada como um de seus objetivos durante a Cúpula das Nações Unidas sobe Mudanças Climáticas (COP15), realizada em Copenhague, na qual anunciou sua meta de reduzir a taxa de desmatamento na região em 80% até 2020.

Segundo o Governo, a diminuição do ritmo do desmatamento esperada para a Amazônia resultaria em uma redução das emissões no país de 580 milhões de toneladas de dióxido de carbono (CO2) por ano.