Algas invadem praias francesas da Bretanha

Todos os anos, a região francesa da bretanha sofre com o excesso de algas que se formam no mar e acabam nas praias. Mas em 2011 o problema veio com mais força.

Uma primavera quente, acompanhada de muita chuva, fez com que as plantas tóxicas se multiplicassem.

O problema vem afetando o turismo, embora o governo diga que está fazendo todo o possível para contorná-lo.

Especialistas dizem que as algas são causadas pela grande quantidade de fazendas animais próximas ao litoral.