Alemães inauguram rota marítima aberta pelo efeito estufa

Dois navios alemães partiram nesta sexta-feira, 21, para a primeira viagem em torno da costa setentrional da Rússia sem a ajuda de quebra-gelos, graças à mudança climática, que ajudou a abrir a passagem, disse a empresa responsável pelas embarcações.

O presidente e CEO da Beluga Shipping GmbH, Niels Stolberg, disse que os navios Beluga Fraternity e Beluga Foresight deixaram o porto russo de Vladivostok na histórica jornada, com carga sul-coreana destinada á Holanda.

O derretimento do gelo no ártico abriu a chamada Passagem de Nordeste e permitiu o uso da rota pelos navios, disse Stolberg. A Beluga é a primeira empresa de fora da Rússia a obter autorização de Moscou para usar a passagem.

A rota pelo Oceano Ártico corta 4.000 milhas náuticas da tradicional viajem de 11.000 milhas pelo Canal de Suez, o que permite uma significativa economia de dinheiro e combustível, disse ele.

"Submarinos e quebra-gelos russos já haviam usado a Rota do Norte antes, mas ela não estava a Berta para tráfego comercial regular porque havia muitas áreas com gelo espesso", disse Stolberg.

"Foi apenas no verão passado que imagens de satélite revelaram que o gelo está derretendo e que um pequeno corredor havia sido aberto, o que permitira a navegação comercial pela Passagem de Nordeste".

Stolberg disse que Beluga estava ansiosa, já no ano passado, para enviar navios pela rota durante a janela de seis a oito semanas em agosto e setembro, quando as temperaturas na região sobem o bastante para abrir um corredor no gelo.

Mas eles não conseguiram obter as autorizações necessárias das autoridades russas a tempo.