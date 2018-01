Aldo Rebelo passará o dia em busca de acordo para aprovar Código Florestal

BRASÍLIA - O relator na Câmara dos Deputados do projeto de lei que altera o atual Código Florestal Brasileiro, Aldo Rebelo (PCdoB-SP), passará todo o dia tentando um acordo com o governo que viabilize a votação da matéria ainda nesta quarta-feira, 4. Segundo ele, caso não se atinja o objetivo "de um acordo completo" existe a possibilidade de se retomar o texto, aprovado na comissão especial, que sofreu alterações por pressão de ambientalistas e do próprio Executivo.

Aldo Rebelo participou, no início manhã, de uma reunião com as bancadas catarinenses da Câmara e do Senado. Ele criticou as organizações não governamentais ambientalistas (ONGs). Segundo ele, essas entidades fizeram pressão para que seus interesses fossem atendidos.

Ele também criticou os deputados do Partido Verde que na terça-feira, 3, apresentaram 12 pontos considerados críticos. Aldo disse que até o momento não recebeu da legenda comunicado oficial sobre o assunto.

"Eu não trato da expressão pegadinha [usada pelo PV para definir os pontos controversos do relatório], não sei se ela tem amparo regimental. Tratamos de receber e acolher as críticas e sugestões, desde que [os parlamentares] justifiquem e mostrem no relatório as razões e fundamentações para [o trecho] ser acrescentado ou subtraído", afirmou Aldo Rebelo.

Além dos ambientalistas, outros setores que se sentem prejudicados com o relatório querem garantir que suas reivindicações sejam atendidas pelos deputados. Entidades do setor sucroenergético promoveram um café da manhã com deputados e senadores para tratar de seus pleitos.

A Federação dos Produtores de Cana-de-Açúcar, por exemplo, reivindica que sejam preservadas as áreas consolidadas de plantação em áreas de aclives (inclinadas). Para eles, caso sejam mantidas alterações feitas na primeira versão do relatório de Aldo Rebelo, que proíbe o cultivo nessas áreas, haverá um grande prejuízo aos usineiros, especialmente do Nordeste.

Assim, Pernambuco será o mais prejudicado, seguido por Alagoas - estados responsáveis pela maior parte do cultivo em áreas inclinadas. Além dessas entidades do setor sucroenergético, a Confederação Nacional da Agricultura (CNA), mantém representantes em constantes encontros com parlamentares para apresentar suas demandas.

O presidente da Câmara, Marco Maia (PT-RS), confirmou para esta quarta-feira, 4, a votação do novo Código Florestal. Mas, para isso, espera consenso em torno da proposta. Antes, porém, líderes se reúnem para estabelecer os detalhes da votação. Nesta terça-feira, a Câmara aprovou a urgência da matéria.

"Não gostaria de fazer uma votação que significasse a derrota de algum setor", disse. "O importante é que todos possam se sentir contemplados. Se não no todo, pelo menos em parte", completou.

Marco Maia disse que sua maior preocupação se refere aos agricultores familiares. Para ele, o novo Código Florestal deve garantir que esses agricultores continuem trabalhando em suas terras. "[É preciso] que os agricultores familiares sejam respeitados. Protegendo a natureza, mas tendo a garantia de poderem continuar trabalhando em suas propriedades", afirmou.