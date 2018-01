Aldo Rebelo discute Código Florestal em evento do 'Estadão'

No último dia da série Encontros Estadão & Cultura sobre meio ambiente, o deputado federal Aldo Rebelo (PCdoB-SP) debate a reforma do Código Florestal com Roberto Smeraldi, da ONG Amigos da Terra, e Sérgio Leitão, do Greenpeace.

O evento acontece às 12h30 desta sexta-feira (16) no Auditório Eva Herz, da Livraria Cultura do Conjunto Nacional. A entrada é gratuita.

Quem perder o debate poderá acompanhá-lo pela cobertura especial do programa Planeta Eldorado, na Rádio Eldorado, que vai ao ar neste fim de semana, ou acessar o conteúdo pelo http://www.territorioeldorado.com.br/.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Também será possível acompanhar as discussões pelo Twitter @vida_estadao.