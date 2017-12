Alasca vai à Justiça contra preservação de ursos polares

O Estado do Alasca processou o secretário (ministro) do Interior, Dirk Kempthorne, na segunda-feira, 4, buscando reverter sua decisão de colocar os ursos polares na lista de espécies ameaçadas do Endangered Species Act. A governadora Sarah Palin e outros representantes do Estado temem que a inclusão afaste companhias de petróleo dos mares de Chukchi e Beaufort, no norte do Alasca, hábitat dos únicos ursos polares em território norte-americano. "Acreditamos que a decisão de listar os ursos polares não foi baseada nos melhores dados científicos e comerciais", disse Palin ao anunciar o processo. Kassie Siegel, do Centro de Diversidade Biológica, e autora principal da petição que levou à inclusão da espécie na lista, disse que os cientistas responderam às questões dos céticos durante o processo de listagem. Ela disse que o processo judicial é "completamente ridículo, e um desperdício do tempo do tribunal." "Esse processo e sua negativa ao aquecimento global apenas ajudam as companhias petrolíferas, e não o Alasca ou os ursos polares", disse Siegel. "Palin deveria estar trabalhando pelo desenvolvimento de energia limpa e sustentável para o Estado ao invés de incentivar a extinção dos ursos polares." Kempthorne anunciou a lista dia 14 de maio. O processo começou com uma petição em 2005, passando por um ano para revisão inicial, outro para refutação e novas pesquisas e a ação do tribunal para uma decisão final. Kempthorne concluiu que o gelo do mar era vital para a sobrevivência dos ursos polares, e que ele havia diminuído drasticamente nas últimas décadas, além de haver projeções computadorizadas que indicam um recesso ainda maior para os próximos anos. O processo diz que a análise federal não considerou adequadamente a sobrevivência dos ursos polares em períodos recentes de aquecimento. O Estado argumenta que não há diferenças substanciais entre as 19 subespécies identificadas na decisão federal, e que a população como um todo é saudável. O processo ainda afirma que na decisão não foram considerados dados científicos que concluem que os ursos têm habilidade para se adaptar às mudanças climáticas. A maior parte dos cientistas discorda desses dados.