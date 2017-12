Al Gore realiza evento de 24h sobre mudanças climáticas

"24 horas de Realidade" vai transmitir uma apresentação de Al Gore a cada hora por 24 horas, em 24 fusos horários diferentes, de quarta para quinta-feira, com o objetivo de convencer quem não acredita na mudança climática e incentivar ações em residências, escolas e empresas.

A campanha também pede às pessoas que repassem a mensagem de Al Gore em suas contas sociais no Facebook e Twitter por 24 horas.

"Haverá novos 200 slides falando sobre a ligação entre o clima mais extremo e a mudança climática", disse Trewin Restorick, executivo-chefe do Plano de Ação Global, o parceiro britânico do evento, à Reuters nesta segunda-feira.

Gore tentou alertar sobre o aquecimento global no documentário de 2006 "Uma Verdade Inconveniente", que rendeu 49 milhões de dólares nas bilheterias do mundo todo. O filme foi criticado por alguns céticos sobre a mudança climátima, que o consideraram parcial.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A preocupação com a mudança climática nos Estados Unidos, o segundo maior emissor de gases do efeito estufa no mundo, caiu de 62 por cento das pessoas pesquisadas em 2007 para 48 por cento em agosto.

A apresentação de Gore estará disponível no site: http://climaterealityproject.org/

(Reportagem de Nina Chestney)