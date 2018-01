Al Gore e James Cameron participam de fórum ambiental em Manaus

O ex-vice-presidente americano Al Gore e o diretor de cinema James Cameron defenderão a preservação da Amazônia no Fórum Internacional de Sustentabilidade que começa nesta sexta-feira, 26, em Manaus.

O diretor dos premiados filmes "Uma Verdade Inconveniente" e "Avatar" será orador especial no evento, que contará com a presença de ecologistas e representantes de Governos e instituições que lutam pela preservação da Floresta Amazônica e do meio ambiente.

O ex-vice-presidente americano e Prêmio Nobel da Paz 2007 falará da conservação da Amazônia como fator importante para deter o aquecimento global, segundo os organizadores do fórum.

Cameron, por sua vez, falará de sua experiência pessoal como cineasta na hora de sensibilizar a sociedade sobre a urgência de atuar em prol do meio ambiente, tema da fantástica aventura "Avatar".

A abertura do evento ficará a cargo do governador do Amazonas, Eduardo Braga, que passará o bastão ao cientista americano Thomas Lovejoy, considerado um dos pioneiros no estudo e na preservação da Floresta Amazônica.

A previsão é que o evento, cujo objetivo é definir práticas ecológicas e sustentáveis e maneiras de difundi-las na sociedade, reunirá cerca de 300 representantes de empresas brasileiras e das várias esferas governamentais.

Além de buscar um compromisso político e empresarial por parte dos participantes, os organizadores do fórum querem ainda demonstrar o valor econômico e ambiental do "pulmão verde do planeta" e apontar as consequências de sua degradação para todo o mundo.