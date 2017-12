Água com selo de sustentabilidade Produtos com selo verde de uso sustentável de água. Essa é a proposta que foi apresentada semana passada em Istambul por um grupo de cinco ONGs ambientais, entre elas a WWF. A proposta inclui todo o ciclo do produto. Hoje, já existe madeira certificada, pedraria certificada, sistema de comércio justo, mas ninguém tem como escolher qual a cerveja usou água em sua produção de maneira consciente na prateleira de um mercado.