Água com pouca porção radioativa vaza dentro de usina de Tóquio Água contendo uma pequena parcela de radiação vazou dentro da planta de energia nuclear da Tokyo Electric Power, no norte do Japão, onde um forte terremoto foi sentido, informaram autoridades da companhia. A água vazou na unidade de Fukushima Daini da Tepco a partir de uma piscina que fica num depósito que armazena sobras radioativas. "Não houve vazamento de água para fora do depósito", disse um dos representantes da companhia, acrescentando que a Tepco já confirmou que também não houve impacto no meio ambiente. As duas plantas nucleares da Tepco em Fukushima estavam operando normalmente. Juntas, elas têm capacidade de 9.096 megawatts, suficiente para abastecer metade da região da Grande Tóquio. (Reportagem de Chisa Fujioka, Osamu Tsukimori e Chikafumi Hodo)