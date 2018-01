Agências meteorológicas vão refinar dados sobre o clima

Associated Press,

Agências meteorológicas do mundo concordaram em obter dados de temperatura mais precisos para melhorar a ciência da mudança climática, disseram autoridades nesta quarta-feira, 24, enquanto o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, pedia a ministro de Meio Ambiente que combatessem os esforços dos chamados "céticos do clima" para descarrilar um acordo global sobre a mudança climática.

Embaixador chinês diz que divisões ameaçam conversas climáticas

Renúncia de De Boer representa revés para acordo do clima

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Falhas de medição invalidam tese do aquecimento global, diz cientista

ONU defende painel do clima de erro sobre degelo no Himalaia

O Met Office do Reino Unido propôs que cientistas de todo o mundo realizem o "grande desafio" de medir as temperaturas da superfície terrestre várias vezes ao dia, e permitam a análise independente dos dados - uma manobra que atenderia a algumas exigências dos céticos, que cobram acesso aos números brutos usados nas previsões da mudança climática.

"Esse esforço vai garantir que as bases de dados são completamente robustas e que todos os métodos são transparentes", disse o Met Office. A agência acrescentou que "nenhuma análise do tipo solapa as bases de dados independentes que refletem, todas, a tendência de aquecimento".

A proposta foi aprovada, em princípio, por cerca de 150 delegados reunidos sob os auspícios da Organização Meteorológica Mundial (OMM) na Turquia. Ela surge depois do roubo de e-mails de uma universidade britânica e de diversos erros apontados num relatório de 2007 do Painel Intergovernamental para a Mudança Climática (IPCC) terem minado a confiança do público nos dados sobre a mudança climática.

Críticos acusam cientistas de manipular dados e suprimir interpretações contrárias à tese do aquecimento global causado por atividade humana. Essas alegações foram rejeitadas por cientistas e pelo IPCC.

A despeito disso, o Met Office reconheceu que as medições atuais são "fundamentalmente inadequadas para responder às preocupações do século 21, por exemplo como os extremos climáticos estão mudando e quais as decisões de adaptação e mitigação que devem ser tomadas".

Ban Ki-moon pediu aos ministro de Meio Ambiente reunidos em Bali, na Indonésia, para que rejeitem as tentativas de sabotar o estabelecimento de um acordo sobre a mudança climática, afirmando que o aquecimento global é um "perigo real e imediato".