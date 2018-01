Agência dos EUA divulga melhores fotos sobre o clima; veja

A Agência Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos (NOAA, na sigla em inglês) divulgou as melhores fotos sobre o clima selecionadas no concurso Weather in Focus.

O concurso reconhece fotógrafos que capturam imagens do clima ou da ciência usada para previsão de condições climáticas.

Os vencedores foram escolhidos entre mais de 2 mil fotos tiradas entre 1º de janeiro de 2014 e 31 de março de 2015.

As imagens vencedoras serão expostas no câmpus da NOAA em Silver Spring, nos Estados Unidos.

Veja alguma das imagens selecionadas: