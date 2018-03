África do Sul sediará conferência climática em 2011

A África do Sul sediará, em 2011, a 17ª convenção climática patrocinada pela Organização das Nações Unidas (ONU), anunciou hoje a presidente da edição iniciada esta semana em Copenhague, Connie Hedegaard. No próximo ano, a 16ª conferência da Convenção-Quadro da ONU sobre Mudanças Climáticas ocorrerá na Cidade do México. A 18ª edição, prevista para 2012, será realizada na Ásia, em lugar ainda a ser definido, prosseguiu Hedegaard.

A edição deste ano, em Copenhague, conta com a presença de cerca de 15.000 delegados, ativistas e jornalistas, além de milhares de pessoas que participam de uma conferência climática "alternativa" no centro da capital dinamarquesa. As informações são da Dow Jones.

Veja também:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Rascunho de acordo em Copenhague privilegia ricos

As promessas e pressões que dominaram o 1º dia da COP

Glossário sobre o aquecimento global

O mundo mais quente: mudanças geográficas devido ao aquecimento

Entenda as negociações do novo acordo

Rumo à economia de baixo carbono