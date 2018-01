Ações da BP caem ao menor nível em 7 meses em decorrência do vazamento

LONDRES - As ações da empresa British Petroleum (BP) caíram nesta terça-feira, 4, ao nível mais baixo em sete meses diante da preocupação dos investidores com os custos da limpeza do vazamento de petróleo na plataforma da BP que explodiu em 20 de abril e afundou no Golfo do México, causando uma tragédia ambiental nas águas locais.

Os títulos da BP registravam queda nesta manhã de 4,3%, situando-se em 550 pence (centavos de libra). Por isso, a queda acumulada da explosão na plataforma é de 15%.

A companhia petrolífera indicou que assumirá os custos da operação de limpeza do vazamento de óleo. A BP estima que o custo de conter o vazamento do poço é de 3,9 milhões de libras (R$ 10,03 milhões) diários, mas os especialistas calculam que o custo total de limpeza pode chegar a bilhões de dólares.

A empresa informou nesta terça-feira que começou a trabalhar na perfuração de um poço para conter e isolar o vazamento de petróleo após a explosão ocorrida em uma plataforma da BP. Em comunicado divulgado em Londres, a BP assinala que a perfuração começou às 17h (de Brasília) do último domingo e seu objetivo é interceptar o atual poço onde aconteceu o derramamento, a cerca de 3.965 metros de profundidade, e fechá-lo.

"Este é outro importante passo em nosso trabalho para deter permanentemente a perda de petróleo do poço", assinalou o executivo-chefe da BP, Tony Hayward.

O Executivo dos Estados Unidos iniciou uma investigação sobre as causas da explosão e afundamento da plataforma petrolífera Deepwater Horizon, propriedade da Transocean com concessão da BP, no último 20 de abril, que deixou 11 mortos.