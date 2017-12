Acidez do mar ameaça segurança alimentar de países, diz estudo

EUA - Problemas de segurança alimentar causados pela mudança climática e a acidificação dos oceanos podem afetar gravemente pequenas nações litorâneas ou insulares, disse o grupo ambientalista Oceana.

Comores, um arquipélago no Índico, lidera o ranking da ONG sobre as nações mais vulneráveis ao efeito combinado das emissões de dióxido de carbono, da elevação na temperatura do mar e na crescente acidificação dos oceanos.

Países que dependem dos frutos do mar como fonte de proteína estão especialmente ameaçados, porque ostras e mexilhões, por exemplo, ficam mais vulneráveis. Togo, Ilhas Cook, Kiribati e Eritreia completam os cinco primeiros lugares da lista.

Especialistas estimam que a acifidicação dos mares tenha aumentado 30% desde o início da Revolução Industrial.