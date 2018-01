Acidente no Japão atrasa usinas do nordeste O presidente da Eletronuclear, estatal encarregada de construir e operar as usinas nucleares no país, Othon Pinheiro da Silva, atribui a "motivações exclusivamente políticas" o movimento para desligar usinas em operação ou suspender as obras de usinas em construção no mundo. São 440 usinas em operação e outras 52 em construção, além de centenas em projeto. No Brasil, são duas em operação, uma em construção e outras quatro em planejamento.