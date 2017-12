Acidente no Equador derrama 37 mil litros de petróleo

Um total de 37.852 litros de resíduos de petróleo foram derramados em um córrego que desemboca no rio Aguarico, na província amazônica de Sucumbíos, na fronteira equatoriana com a Colômbia, informou nesta quarta-feira, 13, a televisão local Ecuavisa. O acidente ocorreu quando um caminhão-tanque foi derrubado ao sair do complexo industrial de Shushufindi, em direção a Quito. O produto foi derramado em uma área de 800 metros contaminando por completo as vertentes de água e o solo de várias fazendas no local. O chefe de proteção ambiental do distrito amazônico da Petroproducción - filial da estatal Petroecuado - ativou um plano de contingência com equipes de limpeza para solucionar o problema.