Abrolhos e parque de MG são reconhecidos no exterior O Parque Nacional Marinho de Abrolhos, na Bahia, foi reconhecido internacionalmente como importante zona úmida ao receber o título de Sítio Ramsar no início deste mês. E, na próxima semana, será a vez do Parque Estadual do Rio Doce, em Minas Gerais. Há atualmente cerca de 1.880 Sítios Ramsar pelo mundo, divididos em 159 países. Com os dois novos títulos, o Brasil agora possui 11 locais reconhecidos.