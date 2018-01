Abrigo britânico resgata ouriços desnutridos após enchentes

Um abrigo para animais britânico está resgatando um numero recorde de ouriços desnutridos depois das chuvas que atingiram o país. O Abrigo e Resgate de Ouriços Prickles vem recebendo animais abaixo do peso e, de acordo com os funcionários, o clima úmido e frio do verão de 2012 na Grã-Bretanha atrasou o desenvolvimento dos ouriços. Eles precisariam estar bem maiores para sobreviver ao inverno, segundo os funcionários do abrigo.

O local abriu suas portas há sete anos, cuidando de um ouriço. Atualmente, cuida de mais de 650 por ano e todos eles voltam para a floresta. Grupos de moradores perto do abrigo também organizam patrulhas dia e noite para cuidar dos que foram devolvidos à natureza.

