Abelhas 'invadem propriedades' e causam transtorno nos EUA

Trata-se de invadir propriedade particular o que as abelhas fazem em plantações de tangerina na Califórnia? Essa é a questão sendo pesada pelos representantes órgão de agricultura do Estado, que estão entre os apicultores que fazem mel de flor de laranjeira e cultivadores de cítricos que culpam as abelhas pelo desenvolvimento de sementes nas tangerinas. "Ambos os lados estão pouco dispostos a ceder qualquer espaço e ambos têm argumentos válidos", disse Jerry Prieto, ex-comissário de agricultura do condado de Fresno, que passou seis meses intermediando a disputa. A briga vem no meio de uma mudança no gosto global por frutas sem semente - uvas, melancias e tangerinas - e ao mesmo tempo as colônias de abelhas do país estão lutando por alimentos de inverno. O Departamento Californiano de Alimentos e Agricultura fará rascunhos de normas de regulação nesse mês que exigirão que apicultores registrem suas locações com os comissários de agricultura do condado até dia 1° de março, para que agricultores possam monitorar as colônias próximas às suas plantações. Se as abelhas estiverem muito perto, eles podem pedir aos apicultores que se mudem e esperar que eles concordem. "Mas eles não terão que sair", disse Rayne Pegg, secretário de legislação de política da CDFA. Não havendo uma maneira de resolver disputas, Prieto previu: "Isso vai acabar no tribunal." O grande cultivador Paramount Citrus já mandou cartas para os apicultores próximos à plantação de tangerina Kern County Clementine ameaçando ações legais e prometendo "buscar compensações por quaisquer danos causados à sua produção, assim como punição pelos danos" se sementes forem desenvolvidas. A nova regulamentação afetaria os condados de Kern, Tulare, Fresno e Madera, onde muitas plantações de laranja foram trocadas por tangerina. Tangerinas sem semente não precisam de abelhas para moverem seu pólen. Mas se as abelhas realizarem a polinização das tangerinas com pólen de outras frutas, elas desenvolverão sementes indesejadas. Amendoeiras, presentes no oeste do vale, no entanto, necessitam de muitas abelhas para realizar sua polinização e, para a temporada de polinização de fevereiro, muitos oleicultores trazem apicultores de todo o país para a Califórnia. Depois que o trabalho com as amendoeiras está pronto, muitos desses apicultores realoca as colmeias para fazer mel de flor de laranjeira antes de partir.