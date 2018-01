Abate de elefantes e rinocerontes na África bate recorde em 2012

SÃO PAULO - Os maiores animais da África foram caçados em números recordes em 2012, com a crescente demanda por chifre e marfim da Ásia impulsionando o abate de rinocerontes e elefantes. Até meados de dezembro, os caçadores mataram 633 rinocerontes na África do Sul, segundo dados do Ministério do Meio Ambiente.

O número marca um novo recorde anual no país que abriga a maioria dos rinocerontes do continente, e um forte aumento em relação ao recorde anterior de 448 mortes no ano passado e os poucos abates registrados há uma década. Em outros lugares da África, o abate de elefantes continuou inabalável, com assassinatos em massa relatados nos Camarões e na República Democrática do Congo.

De acordo com o grupo de conservação TRAFFIC, que monitora o comércio mundial de animais e plantas, a quantidade de marfim extraído deve cair em relação a 2011. Mas a tendência permanece sombria.

"Parece que 2012 é outro ano abundante para o comércio de marfim ilegal embora seja pouco provável que supere 2011", disse Tom Milliken, que gerencia o tráfego do elefante de Sistema de Informação de Comércio.

Em 2011, cerca de 40 toneladas de marfim ilegal foi extraído em todo o mundo, representando milhares de elefantes mortos. Até agora, este ano, cerca de 28 toneladas já teriam sido extraídas, mas o número deverá subir à medida que surgem mais dados.

"Os últimos quatro anos, desde 2009, são quatro dos nossos cinco anos de maior volume de comércio ilegal de marfim", disse Milliken.

A demanda por marfim como item ornamental está crescendo rapidamente na Ásia, em conjunto com a crescente influência e investimento da China na África, que abriu mais as portas para o comércio ilegal de elefantes e outros animais. O chifre de rinoceronte tem sido usado há séculos na medicina chinesa, onde era moído em pó para tratar uma série de doenças, incluindo reumatismo, gota e até possessão por demônios.

O contrabando de marfim também tem sido associado a conflitos, e na semana passada o Conselho de Segurança das Nações Unidas pediu uma investigação sobre o suposto envolvimento no comércio do Exército de Resistência do Senhor (LRA), em Uganda.

Liderado pelo senhor da guerra Joseph Kony, que está sendo caçado por uma força militar apoiada pela União Africana e pelos Estados Unidos, o LRA é acusado de aterrorizar o norte do país há mais de 20 anos com rapto de crianças para usar como combatentes e escravas sexuais.

"Os assassinatos ilegais de grande número de elefantes por causa do seu marfim estão cada vez mais envolvendo o crime organizado e, em alguns casos, milícias rebeldes bem armadas", afirmou a Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas da Fauna e Flora Silvestres (CITES), em um comunicado esta semana.

No caso do chifre de rinoceronte, a demanda tem sido crescente no Vietnã, onde uma nova classe afluente está adquirindo para o tratamento de doenças que vão desde a ressaca ao câncer.

A maioria das mortes de rinocerontes acontece no Parque Nacional Kruger da África do Sul.