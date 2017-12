A pegada ecológica de usar um telefone celular

Do The Guardian

Um minuto de conversa fiada de uma celular para outro representa um gasto de 57 gramas de dióxido de carbono, o mesmo peso de uma maçã, de uma banana ou mesmo de um belo gole de cerveja. Três minutos têm impacto similar ao de enviar uma pequena carta (escrita em papel reciclado) pelo correio.

Telefones celulares ainda são responsáveis por uma pequena porção das emissões totais globais, mas se você é tagarela e usa o seu aparelho por uma hora todos os dias, o total pode acabar em mais de uma tonelada de CO2 por ano - o equivalente a voar de Londres a Nova York na classe econômica.

De fato, a pegada ecológica do uso do seu celular é totalmente determinada pelo quão frequentemente você o usa. As emissões causadas pela fabricação de um aparelho é de 16 quilos de CO2, o equivalente a cerca de um litro de cerveja. Se você incluir a energia que ele consome por dois anos (que é a média de tempo que os celulares costumam ser usados, mesmo que alguns pudessem provavelmente durar por dez anos), esse número sobe para 22 quilos.

Porém a pegada da energia necessária para transmitir suas chamadas pela rede telefônica é cerca de três vezes maior do que tudo isso junto, levando a uma estimativa de 94 quilos de CO2 em toda a vida útil do celular, ou 47 quilos por ano.

Em 2009, havia 2,7 bilhões de celulares em uso: quase metade da população possui um. Nessa base, ligações por celular somam cerca de 125 milhões de toneladas de CO2 ao ano, aproximadamente um quarto de 1% das emissões globais.

Se você quiser reduzir a pegada ecológica nos seus hábitos de comunicação, mandar mensagens de texto é uma opção menos poluidora. Os telefones fixos também ajudam a evitar emissões de carbono, porque uma ligação entre duas linhas fixas utiliza apenas um terço do consumo de energia de uma chamada em que as duas pessoas estejam falando do celular.

A pegada ecológica do celular:

- 47 kg de CO2: emissão anual de usar o celular por, em média, 2 minutos por dia.

- 1.250 kg de CO2: emissão anual de um uso de uma hora por dia.

- 125 milhões de toneladas de CO2: emissões do uso global de celulares por ano.