A Copenhague que vale a pena

“O governo dinamarquês canaliza receitas fiscais de energia de volta para a indústria, que usa grande parte dela para subsidiar inovações ambientais”, escreveu a colega Monica Prasad, do Instituto Universitário Northwestern para Pesquisas Políticas, no dia 25 de março de 2008 em um ensaio neste mesmo jornal. Assim, “empresas dinamarquesas são desestimuladas a emitir o carbono e atraídas para a inovação ambiental, e a economia do país não está em desvantagem competitiva.''

É por isso que a Dinamarca, com apenas 5 milhões de pessoas, possui algumas das empresas líderes nas áreas de energia eólica, biocombustíveis, aquecimento e refrigeração do mundo. As tecnologias energéticas são agora 11% das exportações da Dinamarca. As exportações de petróleo e os impostos sobre a energia também subsidiam o transporte de matéria e a eficiência energética, mantendo as contas baixas para os consumidores dinamarqueses.

Onde é que os políticos dinamarqueses obtêm a coragem para fazer as coisas certas - mesmo que dolorosas?

“Nós não temos um monte de recursos,''disse Ida Auken, um porta-voz para o Partido Verde Socialista Dinamarquês. “Temos um estado de bem-estar que temos de manter, por isso temos de pensar para a frente todo o tempo. Não podemos ficar presos no passado. É daí que tiramos a coragem. E nós temos visto isso funcionar por 30 anos. É um bom negócio. Os construtores dinamarqueses estão implorando por normas rigorosas em matéria de imóveis e construções, porque eles sabem que, se puderem se tornar eficientes aqui, eles podem competir em qualquer lugar do mundo inteiro''.

Meus compatriotas americanos, o fato de da Conferência do Clima de Copenhague tenha sido um fracasso em termos de resolver as questões de energia/problemas climáticos não significa que podemos ignorar os problemas ou - que podemos ignorar como diferentes países, como a Dinamarca, tratam dele de forma eficaz. Com o desemprego na Dinamarca em cerca de 4%, em comparação com os nossos 10%, talvez nós devêssemos pelo menos considerar a possibilidade de algumas das idéias dinamarquesas em nossa mesa.