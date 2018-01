55 países apresentam metas de corte de CO2 para 2020

Cinquenta e cinco países, que respondem por quase 80% das emissões de gases causadores do efeito estufa, definiram metas nacionais para combater a mudança climática dentro do prazo estipulado pelo Acordo de Copenhague, informam as Nações Unidas.

Veja também:

Países ricos oferecem pouco para conter aquecimento, diz ONU

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Meta proposta leva a aumento de 3°C de temperatura

FMI criará Fundo Verde de 100 bilhões de dólares para o clima

Copenhague, um escândalo histórico

Glossário sobre o aquecimento global

Rumo à economia do baixo carbono

"Isto representa uma importante injeção de vigor nas conversações da ONU sobre mudança climática", disse o principal encarregado da ONU para a questão, Yvo de Boer.

Os países, incluindo os maiores poluidores do mundo - EUA e China - em sua maior parte apenas repetiram os compromissos que já haviam sido anunciados antes das negociações realizadas na capital dinamarquesa no fim do ano passado, e que não foram capazes de estabelecer um acordo de cumprimento obrigatório.

"Uma maior ambição é necessária para enfrentar o tamanho do desafio", disse de Boer. "Mas vejo esses compromissos como sinais claros de boa vontade em mover as negociações rumo uma conclusão bem-sucedida". O México sediará a próxima cúpula anual da ONU sobre o tema, em novembro e dezembro.

O Acordo de Copenhague busca limitar a elevação das temperaturas médias da Terra a menos de 2º C, e estabelece uma meta de US$ 100 bilhões de auxílio anual, até 2020, para que países pobres se adaptem à mudança climática.