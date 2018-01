5ª edição da Hora do Planeta acontece neste sábado

A 5ª edição da Hora do Planeta, iniciativa simbólica global contra as mudanças climáticas, ocorre neste próximo sábado, 31 de março, entre 20h30 e 21h30, quando todas as luzes deverão ser apagadas. Promovido pela ONG WWF, o ato tem como objetivo mobilizar a sociedade para protestar pelo fim do aquecimento global

A primeira Hora do Planeta ocorreu em março de 2007, apenas na cidade australiana de Sidney. Atualmente, a ação envolve 1 bilhão de pessoas em mais de 5 mil cidades de 135 países. No Brasil, está confirmado o apagar de luzes em 102 cidades brasileiras e mais de 448 monumentos. Em 2001, foram 380 ícones.

Agora em 2012, estão confirmadas a participação dos paulistanos Obelisco do Ibirapuera, Ponte Estaiada Octávio Frias de Oliveira, Monumento às Bandeiras, Theatro Municipal, Biblioteca Mário de Andrade, Arcos do Anhangabaú (baixos do Viaduto do Chá), Mercado Municipal e Estádio do Pacaembu, além do Hospital Israelita Albert Einstein. Pelo País, também terão suas luzes apagadas o Cristo Redentor e os Arcos da Lapa, no Rio, o Farol da Barra e o Elevador Lacerda, em Salvador, o Monumento a Bento Gonçalves, em Porto Alegre, o Mercado Central de Porto Velho, em Rondônia, e o Horto Florestal de Rio Branco, no Acre.

Entre os monumentos mundiais que já participaram da iniciativa e apagaram suas luzes estão as pirâmides do Egito, a Torre Eiffel, em Paris, a Acrópole, em Atenas e a cidade de Las Vegas.