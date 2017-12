200 baleias e vários golfinhos encalham em praia australiana

Ao menos 200 baleias e vários golfinhos encalharam nas praias do estado australiano da Tasmânia. Segundo informações da imprensa, pelo 48 animais conseguiram ser salvos pelas equipes de resgate e por moradores locais e retornaram para as águas. É o quarto incidente deste tipo nos últimos meses. Grupos de resgate se dirigiram para a praia de Naracoopa em King Island para tentar salvar a vida das 194 baleias e meia dúzia de golfinhos que apareceram na praia na noite de domingo. Alguns animais morreram na manhã desta segunda-feira, 2, informou Chris Arthur, do Serviço de Parques e Vida Silvestre da Tasmânia. "Encontramos alguns animais vivos, sempre há esperança", disse Arthur. Segundo ele, há 54 baleias e 7 golfinhos vivos. Não se sabe ao certo como os animais foram parar na ilha, situada no meio do caminho entre a Tasmânia e a Austrália. O diário The Examiner, da Tasmânia, informou que os animais foram surpreendidos pela maré baixa. Este tipo de incidente é comum na Tasmânia na temporada de migração das baleias, quandos elas saem das águas do Antártico e vão para esta zona. Arthur disse, porém, que não é habitual que baleias e golfinhos fiquem encalhados juntos.