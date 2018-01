10 filhotes de gorila nasceram em 16 meses no Congo

Uma autoridade do governo congolês disse que a população de gorilas cresceu em um parque no leste do país, que abriga alguns dos últimos gorilas de montanha do mundo. Foto: AP Um censo liberado nesta segunda-feira, 26, mostra que 10 filhotes nasceram desde agosto de 2007 no Parque Nacional Virunga. O diretor do parque, Emmanuel de Merode, chama a atual situação de "um triunfo para a conservação." Restam apenas cerca de 700 gorilas de montanha no mundo, e estima-se que 190 deles estão no Congo, ao redor do vulcão Mikeno. Nos meses antes dos primeiros conflitos na região em 2007, dez gorilas foram mortos por homens não identificados. Um acordo entre os insurgentes e o presidente Joseph Kabila, no ano passado, permitiu que a equipe que cuida dos gorilas retornasse.