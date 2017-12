A segunda edição da Virada Sustentável será realizada em São Paulo neste fim de semana. A ideia principal do evento é usar a cultura como ferramenta para conscientizar as pessoas sobre práticas sustentáveis. Estão programadas mais de 600 atrações, que inclui exposições, exibição de filmes e oficinas de yoga, em 120 endereços da capital paulista. Também haverá pontos de coleta de e-lixo. A programação completa você encontra no site: http://www.viradasustentavel.com/.

Uma atração que me chamou bastante a atenção é o “Pimp My Carroça”, que prevê a melhoria de carroças de catadores com a “direção de arte” do grafiteiro Mundano. O dinheiro para financiar este projeto foi obtido por meio de doações. Você pode conhecer melhor o Pimp My Carroça neste endereço: http://catarse.me/pt/projects/582-pimp-my-carroca.