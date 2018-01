‘Todo mundo pode mudar o mundo’

O que um bengalês, criador do microcrédito, tem em comum com um brasileiro que viaja pela Amazônia prestando serviços médicos ou com uma norte-americana divulgadora de uma cultura de paz?

Coragem! Muita coragem para deixar a segurança do cotidiano e encarar as coisas que os incomodam. E mais do que isso, propor e executar soluções.

Conhecidos como empreendedores sociais, Muhammad Yunus, Eugênio Scanavino e Jehane Noujaim são alguns dos personagens do documentário “Quem se importa”, que estreia em São Paulo nesta sexta-feira e no Rio no dia 20.

Com direção de Mara Mourão e narração de Rodrigo Santoro, o filme mostra exemplos de pessoas que arregaçaram as mangas e partiram para ação para mudar injustiças (ou mudar procedimentos) em vários países. A produção gravou no Brasil, Peru, Estados Unidos, Canadá, Tanzânia, Suíça e Alemanha.

Uma coisa bacana que o filme mostra é que grandes mudanças podem nascer de ideias bem simples. A diferença está em como as pessoas as colocam em prática. “Quem se importa” chega a ser inspirador.

Gostaria que alguns trabalhos de empreendedores sociais fossem mais explorados no filme. Até cheguei a pensar que a produção tinha errado em escolher tantos personagens, impossibilitando aprofundar a exposição dos projetos, como o do brasileiro Dener Giovanini, que é responsável pela Renctas (Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres) – e blogueiro do Estadão. Mas refletindo melhor cheguei a conclusão que quanto mais, melhor. É só encarar o filme como um ponto de partida para conhecer histórias incríveis.

Além de Yunus, Scanavino, Noujaim e Giovanini, o documentário mostra ainda o trabalho dos empreendedores sociais Rodrigo Baggio, Bart Weedjens, Karen Tse, Premal Shah, Wellington Nogueira, Bill Drayton, Oscar Rivas, Joaquím Leguía, Al Etmanski, Vera Cordeiro, Mary Grodon, Isaac Durojayie, Joaquim Melo e John Mighton.

Recomendo o filme, principalmente para aqueles que se importam com o mundo, com as pessoas… para aqueles que se importam com a vida.

Conheça mais sobre o filme no site http://www.quemseimporta.com.br.