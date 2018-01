Sugestões de leitura

Recebi na redação recentemente o livro de estreia do escritor Alécio Faria Jr, “Amazônia 2050 – A Geopolítica da Escassez”. Um fato interessante, como me contou o próprio autor, é que a ideia para este livro saiu de um artigo assinado por Carolina Rossetti e publicado no caderno Aliás do Estadão de 23 de outubro de 2011. Leia aqui “Nos limites da Terra”.

O livro conta uma história fictícia, mas leva em consideração temores reais, como a escassez de água potável, das áreas férteis para o cultivo de alimentos e a consequente queda da produção. Temores estes que não devem ser ignorados, principalmente se continuarmos com esta vivência superpredatória ao qual nos prestamos.

E o “Amazônia 2050” não é o único que entrou na minha lista de livros para ler. Na semana passada, uma amiga me recomendou o “Caminhos de Liberdade: A Luta pela Defesa da Selva”, de Javier Moro. O livro, publicado originalmente em 1993, revê a luta de Chico Mendes para preservar a Amazônia.

Devo admitir que sei pouco sobre a história do seringueiro, que até hoje figura como um dos nomes mais fortes do movimento ambientalista brasileiro. E como bônus, minha amiga disse que os irmãos Villas-Bôas são citados no livro. Com o lançamento do filme “Xingu”, a minha curiosidade sobre eles só cresceu. Ou seja, tenho que ler!

E você, tem alguma sugestão de leitura?