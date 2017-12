Na onda do Dia Mundial do Meio Ambiente, o SESC TV começa hoje a exibição de documentários da série “Inclusão e Sustentabilidade”. As produções vão ao ar às 23 horas e abordam as vidas de catadores de material reciclável e de moradores de rua.

Entre os documentários selecionados pelo projeto estão “Estamira”, que mostra a história de uma mulher com problemas mentais que trabalhou por mais de 20 anos no Aterro de Gramacho, e “Efeito Reciclagem”, sobre uma família que tira seu sustento da coleta daquilo que, para muita gente, não tem mais serventia.

Veja a programação:

Vidas no Lixo e Boca de Lixo

Dia 05/06, às 23h

As Coisas que Moram nas Coisas e À Margem do Lixo

Dia 06/06, às 23h

O Gigante de Papelão e À Margem da Imagem

Dia 07/06, às 23h

Estamira

Dia 08/06, às 23h

Efeito Reciclagem

Dia 09/06, às 23h