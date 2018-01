O post sobre a dependência de carros deu o que falar. Nos comentários, a bicicleta roubou a cena e rendeu mensagens tanto contra como a favor desta alternativa como transporte diário. Devido ao grande interesse desperto pelo tema, imagino que o evento abaixo seja de interesse de vocês, leitores.

O “III Seminário sobre gestão de cidades em tempos de sustentabilidade” será realizado no dia 20 (terça-feira), a partir das 8h30, na FAAP, em São Paulo. Entre os convidados estão o Governador Geraldo Alckmin, o prefeito da capital paulista, Gilberto Kassab, e o Secretário de Transportes Metropolitanos de São Paulo, Jurandir Fernandes. Este último dará uma palestra sobre mobilidade urbana na Região Metropolitana de São Paulo, Alckmin falará sobre os novos investimentos no Estado e o tema da palestra do Kassab é o projeto São Paulo 2040,

Evento interessante para quem tiver o dia livre. Informações sobre inscrições e programação completa no site da FAAP.