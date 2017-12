Em um esforço para ampliar o uso de bicicleta no Rio de Janeiro, o governo criou uma camiseta para promover o Programa Rio-Estado da Bicicleta. As camisetas serão distribuídas a ciclistas durante a Rio+20 e chama atenção para a segurança no trânsito.

Aproveitando a oportunidade, o governo também divulgou que os estudantes de jornalismo que participarão da Agência Jovem de Notícias Internacionais da conferência da ONU usarão bicicletas em seus deslocamentos de pautas e agendas de trabalho durante o evento. As bikes serão disponibilizadas pelo governo do Estado do Rio com apoio da concessionária SuperVia. A agência é formada por 80 adolescentes vindos de 12 estados brasileiros, da Europa, África, América Latina e América do Norte.