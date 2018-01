Let’s Do It, Brasil… todos os dias

Infelizmente não pude participar da campanha Limpa Brasil! Let’s Do It em São Paulo, mas nem por isso deixei de fazer minha parte neste 27 de maio. Sem muito tempo para sair às ruas para recolher os resíduos, consegui separar uns minutos do meu dia para levar o material reciclável que separo em casa para os containers que ficam no estacionamento de um mercado próximo a minha residência.

Faço isso com regularidade. E devem fazer também as pessoas que participaram do evento organizado pelo Limpa Brasil. Embora a campanha seja muito relevante para a conscientização sobre o descarte correto dos resíduos, não podemos esquecer que ela dura um dia, ou seja, ela deve ser tomada como exemplo para que a prática seja incorporada no nosso dia a dia.

Não adianta nada reunir os amigos e recolher o lixo na rua em um domingo de 2012 e no resto do ano jogar material que poderia ser reciclado – e que não precisa pegar espaço nos aterros – no lixo comum.

Let’s Do It, Brasil… que esta força de vontade esteja presente em todos nós todos os dias.

