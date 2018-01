Faça sua ecobag

Neste sábado, 14, a Biblioteca de São Paulo oferece uma oficina de artesanato que ensinará os interessados a fazer uma ecobag. Não é preciso fazer inscrição e nem levar os materiais. A oficina será na tenda da Biblioteca, que fica no Parque da Juventude, na zona norte da capital, das 13h30 às 16h.

Adepta das sacolas retornáveis há algum tempo, com uso anterior ao contraditório acordo da Apas com os supermercados para acabar com a distribuição de sacolas plásticas, sou entusiasta de iniciativas como a desta oficina. Você não precisa comprar as sacolas retornáveis, a criatividade pode ajudar na hora de encontrar alternativas mais sustentáveis.

Ai vai o serviço:

Biblioteca de São Paulo

Parque da Juventude – Av. Cruzeiro do Sul, 2.630 Santana.

Acesso pelo metrô Carandiru

Evento gratuito.

Tel.: (11) 2089-0800

www.bsp.org.br