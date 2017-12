Economia Verde é tema de festival online de documentários

Quem gosta de documentários com tema ambiental tem um cardápio diversificado com o Green Up Film Festival. São 26 produções disponíveis no site do projeto (http://www.greenupfilmfestival.com/), todos com temas voltados para a Economia Verde e os seguintes subtemas:

* Economia;

* Água;

* Resíduo/Poluição;

* Comida/Agricultura;

* Biodiversidade e

* Energia

O Festival é online e os vídeos ficarão disponíveis até 23 de outubro. A ideia é fazer as pessoas pensarem sobre o papel delas na conservação do meio ambiente. “Como não é mais possível desassociar a economia e o meio ambiente em um mundo globalizado e em transformação, a Economia Verde se apresenta como um tema abrangente que merece ser disseminado”, disse Anne-Laure Detilleux, diretor do festival.

Ah, como o festival é europeu, há documentários em inglês e francês.

O evento tem o apoio do PNUMA (Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente).