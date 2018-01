Catador por um dia

Há alguns anos assisti e me impressionei com o vídeo “Let’s Do It Estonia”. Achei demais toda aquela gente se juntando para recolher o lixo que se espalhava pelo país. A motivação era comovente e inspiradora. Queria muito participar de algo assim, e neste domingo isso será possível. A campanha Limpa Brasil! Let’s Do It! finalmente chega até São Paulo e promove um mutirão de catadores voluntários com o objetivo de recolher resíduos recicláveis e rejeitos espalhados pelas ruas da capital paulista.

A iniciativa já passou pelo Rio de Janeiro, Brasília, Goiânia e Campinas no ano passado e agora começa mais uma séria de edições que serão realizadas em Santo André, Mauá, Recife, Curitiba, Vitória, Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador, Belém e São Luís.

O objetivo desta campanha, presente em mais de 70 países, é conscientizar a população sobre o destino correto do lixo. E uma campanha como esta é mais do que urgente em uma cidade como São Paulo, que produz 18 mil toneladas de lixo por dia e que vê boa parte deste material jogado nas ruas e rios.

A cidade terá 97 ecopontos, lugares para onde os catadores voluntários deverão levar o material recolhido para que seja feita a destinação correta. Os recicláveis vão para cooperativas que atuam em São Paulo e os rejeitos serão levados a aterros sanitários pela Prefeitura.

Quem quiser participar pode se inscrever no projeto pelo site do Limpa Brasil. Um certificado será emitido para os participantes. Vale ressaltar ainda que a campanha distribuirá sacos de lixo e luvas nos ecopontos, veja a lista de endereços.

Um show em agradecimentos aos voluntários será organizado no Vale do Anhangabaú, às 16 horas, e terá apresentações de Toni Garrido, Banda Bicho de Pé, Mariana Aydar, Filipe Catto, Almir Guineto e Ellen Oléria.

Abaixo os números* da campanha nas cidades que já receberam o projeto:

Rio de Janeiro – 05 de junho

6,5 mil pessoas envolvidas

17 toneladas de materiais recicláveis

Brasília – 21 de agosto

8 mil pessoas envolvidas

59 toneladas de resíduos recolhidos

Goiânia – 26 e 27 de agosto

15 mil pessoas envolvidas

174 toneladas de resíduos recolhidos

Campinas – 25 de setembro

12 mil pessoas envolvidas

400 toneladas de resíduos recolhidos

* Dados retirados do site Limpa Brasil.