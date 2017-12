Além da cobertura pelo blog especial da Rio+20 (http://blogs.estadao.com.br/rio-20/), deixo aqui o endereço da TV NBR no YouTube (http://www.youtube.com/user/TVNBR) como dica para acompanhar as notícias sobre o evento. Como canal oficial do governo brasileiro, esta é uma boa fonte de informação sobre este evento tão importante da agenda ambiental.

Entre os vídeos já disponíveis na página está a coletiva com o embaixador Luiz Figueiredo Machado sobre o documento final da Rio+20, que será entregue aos chefes de Estados que estarão por aqui a partir do dia 20. O texto anterior tinha 81 páginas e agora, com o Brasil a frente dos grupos de discussões, o número de páginas caiu para 50.

Espero mesmo que isso signifique que o texto do acordo esteja mais objetivo e focado nos temas propostos pela conferência.