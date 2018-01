Brasil bate novo recorde de reciclagem de latinhas

Palmas para os catadores de latinha de alumínio. O Brasil bateu o recorde de reciclagem de latas em 2011. Foram 250 mil toneladas, o que corresponde a 98,3% do total produzido no Brasil naquele ano, de acordo com dados da Abralatas (Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alta Reciclabilidade) e da Abal (Associação Brasileira do Alumínio).

– Veja o relatório neste link: http://migre.me/buT1W.

O recorde anterior era de 2009, quando 98,2% das latas foram recicladas. Com isso, o Brasil continua na liderança mundial da reciclagem deste material.

A reciclagem ajuda não só a tirar a lata dos aterros sanitários (estamos sem espaço para tanto lixo!), ela também ajuda na questão da mudança do clima. Ainda de acordo com o relatório divulgado pela Abralatas e a Abal, o processo de reciclagem libera apenas 5% das emissões de gás de efeito estufa, se comparado com a produção do alumínio primário. As entidades dizem ainda que para cada quilo de alumínio reciclado, cinco quilos de bauxita (minério que gera o alumínio) deixam de ser extraídas.

Então já sabe, quando aquele tiozinho vir pedir a sua lata para reciclar, não negue se já estiver terminando. Dê o último gole com gosto, sabendo que o trabalho dele é um grande favor para todos nós.