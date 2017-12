Seja Sustentável

Economia Verde é tema de festival online de documentários

Quem gosta de documentários com tema ambiental tem um cardápio diversificado com o Green Up Film Festival. São 26 produções disponíveis no site do projeto (http://www.greenupfilmfestival.com/), todos com temas voltados para a Economia Verde e os seguintes subtemas: * Economia; * Água; * Resíduo/Poluição; * Comida/Agricultura; * Biodiversidade e * Energia O Festival é online