Pintou Limpeza celebra 10 anos com ações para crianças em SP

Por Paulina Chamorro

Em virtude das comemorações de seus 10 anos, o Pintou Limpeza realizou nesta semana uma série de atividades com crianças assistidas por diferentes entidades na cidade de São Paulo.

O projeto criado pela Rádio Eldorado em 2000 tem o objetivo de despertar a consciência ambiental, através de boletins e ações voltadas para o público infantil.

Neste ano, o projeto convidou 200 crianças das entidades Centro Assistencial Cruz de Malta, Casa Hope, Lar Sírio para Crianças e Obra Social Dom Bosco para passeios educacionais, entre 25 e 29 de outubro, onde o tema foi “Biodiversidade”.

As crianças visitaram núcleos do projeto “Criança Ecológica”, da Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, como o Parque Villa Lobos, a Represa da Guarapiranga, Parque Estadual da Serra da Cantareira nos núcleos Pedra Grande e Engordador.