Mais um site interessante que o Pintou Limpeza indica.

Pra quem curte canto dos pássaros, existe o site www.radiopaisagem.com.br

Como diz na própria apresentação do site ‘toca a biodiversidade brasileira e sintetiza a paisagem sonora de cada região do país, a partir do canto de suas aves’.

E é isso mesmo. Você acessa qualquer bioma brasileiro e começa a ser reproduzido os sons das aves daquela região.

